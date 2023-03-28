Тля находит свой путь в каждый сад, агроном рассказал как закрыть его навсегда

Тли быстро размножаются, поэтому важно контролировать их перед началом размножения. Много поколений могут произойти за один сезон.

В то время как тля обычно питается большим разнообразием растений, различные виды тли могут быть специфическими для определенных растений.

Например, некоторые виды включают бобовую тлю, капустную тлю, картофельную тлю, зеленую персиковую тлю, дынную тлю и шерстистую яблочную тлю.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЛИ:

Попробуйте опрыскивать холодную воду на листьях; иногда всем тлям нужен холодный взрыв, чтобы выбить их. Как правило, они не могут найти дорогу к тому же растению.

Если у вас крупная инвазия тли, посыпьте растения мукой. Запоры вредителей.

Масло ниима, инсектицидные мыла и садовые масла эффективны против тли. Обязательно следуйте инструкциям по применению, приведенным на упаковке.

Один из вариантов этой мыльно-водной смеси включает кайенский перец: размешайте 1 литр воды, 1 чайную ложку жидкого мыла для посуды и щепотку кайенского перца. Не разбавлять перед опрыскиванием растений.

Диатомовая земля ( DE ) является нетоксичным, органическим материалом, который убивает тлю. Не применяйте DE, когда растения цветут; это также вредно для опылителей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛКОГОЛЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЛЕЙ:

Изопропиловый спирт (также называемый изопропанолом или спиртом) прекрасно работает и его легко найти, но убедитесь, что в нем нет добавок. Этанол (зерновой спирт), кажется, работает лучше всего.

Алкоголь обычно продается в магазинах на 70% (или на 95%, приобретаемых на рынке).

Чтобы сделать инсектицидный спрей, смешайте равные части 70-процентного спирта и воды (или, если используете 95-процентный спирт, смешайте 1 часть спирта с 1 ½ части воды).

Вы также можете добавить спирт в мыльную эмульсию, чтобы сделать ее более эффективной. Например, в бутылке с распылителем смешайте 5 стаканов воды, 2 стакана спирта и 1 столовую ложку жидкого мыла.