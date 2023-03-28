Во Франции в пяти крупных банках проходят обыски по делу о налоговом мошенничестве

«Национальная финансовая прокуратура подтверждает проведение сегодня многочисленных обысков в пяти заведениях, расположенных в Париже и Ла-Дефанс», — говорится в сообщении органа.

Они являются частью пяти предварительных расследований, возбужденных 16 и 17 декабря 2021 года по обвинению в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами и уклонении от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами, а также в отношении некоторых случаев уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами, связанных с так называемой схемой мошенничества «CumCum».

По данным Le Monde, Société Générale, BNP Paribas, Exane (дочерняя компания BNP), Natixis и HSBC находятся в поле зрения финансового надзора.