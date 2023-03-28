ТАСС: польских пограничников закидали камнями со стороны Беларуси

Днём 28 марта пресс-служба польской пограничной стражи опубликовала новое сообщение в мессенджере Twitter, где сообщила, что сотрудников погранслужбы Польши якобы атаковали с территории Беларуси, забросав их камнями и палками. В сообщении отмечается, что атака была якобы произведена группой мужчин.

Также в тексте релиза подчёркивается, что нападавшие являются нелегальными мигрантами, однако в Пограничном комитете Республики Беларусь пока никак не комментировали заявления польской стороны.

Вместе с тем, пресс-служба польской пограничной службы рассказала, что атаковавшие были недовольны фактом того, что участок границы Польши с Беларусью охраняется. Характерно, что ранее в Госпогранкомитете белорусской республики неоднократно рассказывали об обнаружении тел погибших нелегальных мигрантов на границе с Польшей и Литвой.

По данным белорусских пограничников, представители польских и литовских силовых ведомств используют незаконные методы вытеснения нелегальных мигрантов со своих территорий, часто пытаясь их выдворить в Беларусь, за что Министерство иностранных дел этой страны неоднократно адресовало ноту протеста администрациям Вильнюса и Варшавы.

При этом в МИД Польши и Литвы ранее утверждали, что правительство Беларуси якобы имеет какой-то способ управления потоками беженцев, направляя их в прибалтийские страны для дестабилизации ситуации в них.