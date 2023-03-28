Даже ленивый справится: как реально избавиться от тли, не прикладывая усилий

Порою борьба с вредителями занимает много сил и времени, а желаемого результата нет. Тем временем автор канала Дача на платформе Дзен признался, что испробовал методику борьбы с тлей для ленивых.

Подход оказался необычным: дачник прекратил активную борьбу с сорняками. Сорная трава на его участке росла повсюду, соседствуя с культурными растениями:

Удивительно, что тли на плодах практически не было. Хотя ранее она была повсюду: на розах, на винограде, на черешне.

По словам автор блога, тля селилась только на лопухах.

Я срезал лист лопуха с тлей, и опустил в ведро с водой. Через сутки уже в чистом виде отправил его в компостную кучу, - рассказал ноу-хау дачный эксперт.

Дачник пришел к выводу, что природа любит гармонию. И, уничтожая "сорняки", огородники уничтожают растения, которые любят вредители урожая.

Им, соответственно, некуда больше деваться, как переселиться на культурные растения, - подчеркнул автор нового подхода к борьбе с вредителями.

В частности, тля любит лопух. Так что, если он растет во саду и огороде, лучше его не удалять. Но время от времени убирать листья, где собираются вредители.