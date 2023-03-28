Эксперт рассказал, как применять табак, горчицу и марганцовку от вредителей

Простые и действенные рецепты от опытного садовода.

Табачная пыль от паразитов

Купив один пакет этого дешевого средства, можно надолго защитить сад и огород от вредителей. Обсыпаем дачные цветы, чтобы побороть сосущих паразитов, крестоцветных блошек.

Обработать можно ирис, георгину, гвоздику, пион, дельфиниум, гладиолус. На 10 квадратных метров берется до 50 г порошка. Можно применять средство в виде настоя или отвара.

Они помогают при борьбе с пяденицами, гусеницами, пилильщиками. На 10 литров воды берется 1 кг табачной пыли, настой готовится сутки.

Процеженную жидкость разводим 1:3, туда же льем 40 г жидкого мыла. Обработать средством можно черешню, вишню, кусты крыжовника, смородины, а также сливу.

Опрыскивания проводятся перед уборкой урожая.

Марганцовка против гнилей

Темным раствором побеждают серые гнили, мучнистую росу на кустах с ягодами.

Против хруща и проволочника проливайте грядки перед посадкой клубней таким раствором: 10 л воды плюс 2 г марганцовки.

Горчица от слизней

В любимых местах слизней нужно рассыпать порошок, который они не любят. Убрать пилильщиков и огневку крыжовниковую можно жидким раствором.

Делается так: на 10 л подогретой воды 100 г горчичного порошка. Настаивать два дня. Затем процедить и развести с новыми 10-ю литрами воды. Влить 80 г жидкого мыла.

Раствор делается для опрыскиваний.

Им также можно бороться с клопами, тлей, он помогает и при трипсах, которые разводятся на капусте и разных корнеплодных культурах.

Когда зацветут плодовые деревья, через две недели брызгаем на них все тем же раствором с целью защиты от гусениц - листогрызущих и плодожорки.