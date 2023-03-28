Bloomberg: перебежчики из Северной Кореи умирают в одиночестве на богатом Юге

В частности, Ли, которая бежала в Южную Корею в 2017 году, могла позволить себе взять с собой только одного из своих сыновей.

Когда власти Северной Кореи узнали о её дезертирстве, они, по словам женщины, до смерти избили её старшего сына, что свидетельствует о том, что в некоторых случаях отъезд может не только представлять угрозу для самого перебежчика, но и оказаться фатальным для членов семьи, которые остаются в КНДР.

«Мне так одиноко. Я хочу вернуться и умереть там – Южная Корея такая же удушающая, как и Северная», — сказала Ли, беседуя с обозревателями информагентства Bloomberg.