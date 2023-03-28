Садовод со стажем научил, как извести медведку с помощью веток осины

15:26 2023-03-28

Медведка пугает не только своим неприятным видом, но и своей бурной деятельностью на грядках. Очень вредное и неистребимое существо.

Оказывается, коварный вредитель не любит запах осины и ольхи. Об этом знают садоводы-старожилы, а вот начинающим дачникам это в новинку.

Для борьбы с медведкой надо заготовить стопку прутиков из осины или ольхи. После этого их надо воткнуть в землю по краям всего участка. Расстояние между ними - примерно метр.

Такой частокол из осиновых или ольховых прутиков сохранит огород от вторжения опасного вредителя. Заборчик надо постоянно освежать, заменяя старые колышки на новые.

Так до 3-4 раз за сезон, прутики должны выделять запах, чтобы медведка все время его чувствовала и боялась приближаться к огородным посадкам.