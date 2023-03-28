Эксперты рыболовства рассказали, как ловить окуня отводным поводком

Для ловли окуня на отводной поводок подходит не каждая приманка из съедобного силикона. Съедобный силикон лучше всего использовать при ловле на окуня, судака.

Щука также может реагировать на него, однако для нее есть и лучшие приманки.

Чтобы не терять время и использовать достоинства снастей, пробуйте ловлю в трудных местах и работать с мало активными хищниками.

Если вы сделали все правильно, то окунь будет жадно есть ваш силикон и не подумает, что это настоящая рыба. Однако поклевок может и не быть вовсе.

Оснастка в придонном слое проводит анимацию с паузами и медленно опускается. Если на приманку никто не реагирует, возможно она прилипла ко дну.