Вечером 28 марта, во вторник, репортёры американского информагентства Politico сообщили, что Министерство обороны Эстонии намеренно поставляет войскам Украины старую военную технику, планируя получить денежную компенсацию от Европейского фонда мира (EPF). Известно, что данная организация возмещает до 84% издержек на поставки оружия Киеву.

По данным представителей Politico, эстонское государство находится в самом верху списка EPF по возмещению затрат на передачу вооружений украинским войскам, ввиду чего администрация Таллина должна получить не менее 134-ёх миллионов евро из средств данного европейского фонда.

Предполагается, что власти Эстонии используют полученные от EPF деньги на модернизацию собственных Вооружённых сил и закупки новой военной техники для национальной армии, что является выгодным в условиях избавления Таллина от устаревшего вооружения посредством его передачи Украине.

В частности, журналисты Politico отметили, что эстонское Минобороны передало подразделениям ВСУ переносной зенитно-ракетный комплекс "Стрела", который был произведён ещё в Советском Союзе и не соответствует образцам НАТО. В то же время Эстония требует от ЕС поставок более новых ЗРК "Стингер" вместо "Стрел", переданных украинским военным.

Характерно, что ранее в Пентагоне сообщили о намерениях передать Киеву танки Abrams M1 из личных запасов американской армии, хотя изначально планировалось, что ВСУ получат новую технику, только что вышедшую из-под конвейеров оборонных предприятий Соединённых Штатов.