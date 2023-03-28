28 марта журналисты международной газеты Financial Times сообщили, что около двух тысяч иностранных компаний подали заявление на уход из России. При этом отмечается, что лишь 206 зарубежных фирм из 1400 имеющих юридическое лицо в РФ и доход свыше пяти миллионов долларов за год полностью продали свои российские активы.

Известно, что 2000 основанных на Западе компаний ждут одобрение от российского правительства, чтобы продать весь свой бизнес в России местным менеджерам. Вместе с тем комиссия по одобрению подобных заявок собирается раз в три календарных месяца и рассматривает лишь 7 заявлений во время заседания.

Характерно, что накануне бывший президент России Дмитрий Медведев публично заявил, что он поддерживает акты пиратства среди россиян, поскольку для Москвы является приоритетным лишение западных фирм части прибыли посредством бесплатного распространения их контента в сети.

Медведев признаёт, что он является юристом по образованию и ранее осуждал пиратство, но пересмотрел свои взгляды на данный феномен после начала спецоперации в Украине, за которой государства коллективного Запада ввели масштабные санкции в отношении России, надеясь навредить её экономике.

Примечательно, что ранее глава отдела евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что российская экономика успешно справилась с давлением западных ограничительных мер. В то же время лидер Евросовета Шарль Мишель рассказал, что ЕС исчерпал свой санкционный потенциал в отношении Москвы.