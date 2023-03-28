Лучший способ вырастить большое количество капусты

Как известно, капуста любит почву с высокой кислотности, поэтому одно из главных правил - это поддержание необходимого уровня кислотности.

Для этого нужно поливать грядки с капустой один раз в месяц специальным известняковым раствором. Как его приготовить? Очень просто! На одно ведро воды необходим один стакан извести или доломитовой муки

Разумеется, это не единственный способ ухода за капустой на вашем огороде.

Не забывайте окучивать плоды, чтобы к корням на постоянной основе поступал кислород. Тогда и само растение будет развиваться быстрее, а само оно будет крепче.

Капуста крайне любит влагу, поэтому поливать ее нужно ежедневно, прекращая полив лишь за две-три недели до сбора урожая, иначе она может потрескаться.

Еще нужно использовать удобрения. К примеру, из куриного помета - в соотношении 1 к 20 с водой.