Вечером вторника, 28 марта, госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен публично заявил, что считает "циничной ловушкой" любые предложения представителей российского правительства о незамедлительном прекращении огня на территории Украины, поскольку подобное развитие событий позволит России заморозить конфликт, возобновив его позднее.

Накануне аналогичное мнение высказал координатор Белого дома Джон Кирби, который назвал недопустимыми любые призывы к миру на Украине во время визита председателя правительства Китая Си Цзиньпина в Москву, где тот встретился с Владимиром Путиным для двухсторонних переговоров.

После беседы с Си Цзиньпином Путин выступил на пресс-конференции с речью, где заявил, что ему нравится китайский мирный план по урегулированию украинского конфликта, ввиду чего он может быть взять за основу во время будущих переговоров между администрациями Киева и Москвы.

В годовщину начала СВО, 24 марта 2023 года, постоянное представительство Китайской Народной республики в ООН опубликовало собственный план по завершению украинского кризиса, который состоит из 12 шагов. Данный план высоко оценил Владимир Зеленский, признав, что не все из его положений соответствуют украинским национальным интересам.

Вместе с тем Зеленский отметил тот факт, что администрации Киева важны любые высказывания китайских политиков о прекращении огня в Украине.