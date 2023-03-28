Недорогое средство, которое помогает от почвенных мушек и черной ножки

Садовый диатомит - препарат, который предназначается для улучшения состава почвы. Помогает, кстати, и с муравьями бороться. Безобидный, экологически безвредный.

Три пакетика хватает на весь сезон выращивания рассады. Добавка вносится в грунт, где растут саженцы. После этого рассада перестает болеть черной ножкой, и не заводятся почвенные мошки.

Делается препарат из кремнистых отложений, образованных от диатомитовых водорослей. Большая часть в составе - это кремний.

Когда вещество попадает в землю, корни хорошо формируются и растут, а растения укрепляют иммунитет.

Диатомит связывает соли тяжелых металлов, способствует впитыванию фосфора из почвы растениями. Препарат регулирует РН баланс грунта.

В верхушках растений активнее протекает фотосинтез. Рассада, развивающаяся в кремнистом грунте, не будет вытягиваться и выглядит здоровой и крепкой.

Диатомит нейтрализует кислые почвы, уничтожает грибные болезнетворные споры. Поэтому и черной ножки не бывает.

В почве с диатомитом не заводятся вредители.

Как применить? В 5 л грунта вносится стакан средства. Хорошая почвосмесь для рассады: дерн, раскисленный торф, вермикулит, диатомит.

Вермикулита нужно 2 литра, два первых ингредиента берутся поровну. В такой грунт можно пикировать рассаду.

Чтобы посеять семена, берется такой состав: 5 л дерна, 2 л вермикулита, 250 мл диатомита. Смесь проливается горячей водой, вот туда и сажаем семечки.

Грунт можно не дезинфицировать, если туда добавлен диатомит. Он сам хорошо справится с этой задачей.

Аналогами диатомита могут стать натуральные компоненты, содержащие кремний: например, листва от березы, осины, ольхи, ивы, яблони.

Собранный опад набираем в полиэтиленовый мешок, смачиваем водой и герметично закрываем. Мешок выносится на улицу и прячется под снег до лета.

Летом туда подливается смесь с почвенными бактериями. Получаем превосходный листовой грунт для выращивания рассады.

Как источник кремния подойдет "Сапропель", "Цеолит", но эти средства будут дороже. Бесплатно обойдется речной песок, который надо прокалить.

В нем очень много кремния. После прокаливания песочек разбавляем почвенной микрофлорой. Потом можно использовать для рассады.