Как ловить щуку весной, что бы соседи обзавидовались, вот советы опытного рыболова

Рыбалка на спиннинг во многих регионах ограничена нерестовыми запретами.

Когда наступает теплая погода, щука устремляется в прибрежную зону – туда, где ей предстоит размножаться. Именно там ее и нужно ловить.

Выставлять жерлицы следует не беспорядочно, а следуя определенной логике. Начинать нужно от границы прошлогодней растительности, постепенно продвигаясь в сторону чистого льда.

Затем следует дождаться поклевок и потом уже переставлять жерлицы в места максимальной концентрации хищницы.

Если глубина в месте ловли не каких-то 20 сантиметров, а, по крайней мере, от метра, то нужно пробовать устанавливать живца на разных горизонтах, вплоть до нижней кромки льда.

В процессе ловли становится ясно, в каких слоях воды хищница ищет добычу. Так что ловля щуки на жерлицы не такое уж пассивное занятие.

Особенностью ловли щуки на блесны, балансиры и раттлины является то, что хищница реагирует на приманку практически сразу.

Долго ждать поклевку не имеет смысла, нужно переходить на другое место.