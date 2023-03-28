Tango Gao, художник из Шанхая, известный своими остроумными иллюстрациями

Художник мастерски рисует остроумные иллюстрации, на которые нужно долго смотреть, чтобы разгадать весь смысл.

Свои иллюстрации Танго рисует уже более 12 лет, с 2010 года. Изначально, его на это подбил его друг, но после сам художник ушел в это увлечение с головой, рисуя остроумные комиксы каждый день.