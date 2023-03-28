Помимо того, что они говорят о какой-либо проблеме, они еще очень смешные. Танго не использует слов в своих иллюстрациях, что добавляет им еще больше шарма. Так зритель должен сам придумывать описание иллюстрации.
Tango Gao, художник из Шанхая, известный своими остроумными иллюстрациями
17:18 2023-03-28
Он, в своих иллюстрациях, делает простое — сложным, а сложное — простым. Танго знает что такое каламбуры и мастерски их использует в своем творчестве.
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Художник мастерски рисует остроумные иллюстрации, на которые нужно долго смотреть, чтобы разгадать весь смысл.
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Свои иллюстрации Танго рисует уже более 12 лет, с 2010 года. Изначально, его на это подбил его друг, но после сам художник ушел в это увлечение с головой, рисуя остроумные комиксы каждый день.
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Такая продуктивность помогла художнику набрать уже более полутора миллиона поклонников в социальных сетях.