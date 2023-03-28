Дачный эксперт рассказал о важном правиле, которое спасет рассаду от черной ножки

Семена высажены, настал период ожидания. Как продвигаются дела, садоводы хотят знать ежечасно, беспокоясь о всходах.

Они заглядывают в контейнер, чтобы проверить состояние будущей рассады.

Кто-то прото рад полюбоваться, кто-то ищет, что сделать полезного - может еще немного прорыхлить или подкормить, или проветрить или добавить света.

Вот переливать рассаду точно не надо, черная ножка не заставит себя ждать. Под этим термином подразумевают группу болезней, которые атакуют растение из-за слабости иммунитета.

В такое состояние впадают саженцы, если их чрезмерно поливают, все, разумеется, из благих намерений. Итак, важное правило садовода, чтобы рассада не болела и хорошо росла.

Когда появилось сильное желание полить, надо сначала пощупать землю. Если сверху есть корочка, которая смущает и наводит на мысль о поливе, надо копнуть глубже.

Если под коркой земля влажная, то есть крошки земли прилипают к пальцам, то поливать точно еще рано.