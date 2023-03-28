Дачница со стажем рассказала о двух частых причинах невсхожести семян

Даже опытный дачник не может знать все, поэтому послушать хорошие советы полезно каждому. Объясняем, почему возникают проблемы со всхожестью семян - самые типичные ошибки.

№1

Очень глубокая посадка. При посеве новых семян надо изучить инструкцию, все рекомендации по посадке и выращиванию. Тогда не будет "проколов", которые и вовсе могут оставить вас без рассады. Например, высаживая петунию или ягодные культуры, надо использовать поверхностный посев. Мелкие зернышки тоже глубоко не кладем. В обратном случае семена не пробьются наверх.

№2

Еще один важный момент - дозировка удобрений. Тут не имеет значения, что вносится, органика или минеральный комплекс. Важно точно соблюдать требования внесения. Передоз вредит семенам больше, чем недокорм. На глаз нельзя добавлять удобрения, даже если вы считаете себя опытным дачником.