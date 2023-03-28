Теплая грядка для большого урожая: как ее для этого заправить

Как подготовить теплую грядку? С чего начать? Как только грунт оттает, нужно пролить его горячим розовым раствором марганцовки. Затем накрыть пленкой.

Через пару дней внести под перекопку 20 грамм суперфосфата, полведра перегноя, 1 стакан золы - из расчета на 1 кв. м.

После этого сформировать грядки, засеять их семенами лука на зелень, салатом, редисом, капустой на рассаду. Пролить теплым раствором Фитоспорина (5 грамм средства на 10 литров воды) - из расчета на 1 кв. м. Накрыть спанбондом.

Когда появятся всходы, укрытие необходимо снять. После того, как будет использована зелень, можно высаживать основные культуры.

На такой грядке они растут намного лучше, активнее плодоносят. Дело в том, что зелень начинает осваивать внесенные удобрения, и остальным растениям в теплице их проще получить.