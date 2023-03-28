Гросси заявил о желании посетить Москву после визита на Запорожскую АЭС

Гросси добавил, что всё ещё надеется на то, что все-таки будет достигнута определенная договоренность по ЗАЭС.

«Я думаю, что это близко…Очевидно, мне нужна политическая приверженность, политическое решение. И в этом случае я хочу подчеркнуть, что они [Украина и РФ] договорились бы о защите завода. Они не согласуются друг с другом. Они договариваются с МАГАТЭ. Они согласны с ядерной безопасностью. Это очень важный элемент, который, я считаю, следует учитывать», — саказал глава МАГАТЭ.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Запорожскую АЭС 29 марта текущего 2023 года.