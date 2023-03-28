Николас Кейдж пил собственную кровь, играя Дракулу в фильме

Что касается Николаса Кейджа, то было неизбежно, что его версия самого известного вампира в кино породит какую-нибудь городскую легенду, в данном случае о том, что он пил собственную кровь во время съемок. И это правда, но реальность совсем не мрачная.



"С точки зрения метода нет никаких причин, но клыки были настоящими, они были керамическими и довольно острыми. Так что я несколько раз прикусил губу, что заставило меня выпить собственную кровь", - рассказал он в ответ на эти слухи на Reddit в сессии Ask-Me-Anything.



Кейдж уже знает, что репутация эксцентричной звезды идет впереди него, хотя, когда ему позволяют, он может предложить вполне разумные объяснения, скажем, почему он купил себе могилу или почему он годами соглашался на роли в фильмах категории B.

Ответ на первый вопрос заключается в том, что он хочет максимально облегчить жизнь своим наследникам после смерти, а на второй - что у него были долги, которые нужно было выплатить, и он отказался объявить о банкротстве.