Секреты ухода за абрикосовым садом для гарантированного урожая

20:29 2023-03-28

Абрикос давно не является редкостью в садах средней полосы России, но вот получить богатый урожай удается не каждому садоводу, так как не все знают важные секреты по уходу за этим деревом.

Первое условие, которое необходимо выполнить весной, как только почва оттает, это перекопка приствольного круга и внесение аммиачной селитры по инструкции, указанной на упаковке.

В это же время необходимо опрыскать деревья бордосской жидкостью (3-х процентной).

При появлении первых бутонов дерево надо удобрить нитрофоской в расчете 40-60 г на 10 л воды.

Как только абрикос зацветет его необходимо опрыскать раствором борной кислоты. 1-2 г средства разводят в 10 литрах воды. А сразу после цветения, чтобы сохранить завязь, дерево надо обработать раствором Эпина, который разводится по инструкции, указанной на упаковке.

Когда появятся листочки, для опрыскивания используется раствор против долгоносика и монилиоза. Для этого в 10 литров воды добавляют по 2 г Хоруса и Конфидора.

Когда плоды начнут наливаться, абрикос надо подкормить гуминизированным суперфосфатом, который разводят по инструкции на упаковке.

В осенний период об абрикосе также нужно позаботится: обрезать лишние ветки, укоротить крону на треть и опрыскать раствором против вредителей и болезней. Подойдут Скор и Актеллик.

В качестве осеннего удобрения при перекопке приствольного круга вносят золу в расчете 30 г на 1 кв.м.