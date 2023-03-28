Секреты ухода за абрикосовым садом для гарантированного урожая

Первое условие, которое необходимо выполнить весной, как только почва оттает, это перекопка приствольного круга и внесение аммиачной селитры по инструкции, указанной на упаковке.

В это же время необходимо опрыскать деревья бордосской жидкостью (3-х процентной).

При появлении первых бутонов дерево надо удобрить нитрофоской в расчете 40-60 г на 10 л воды.

Как только абрикос зацветет его необходимо опрыскать раствором борной кислоты. 1-2 г средства разводят в 10 литрах воды. А сразу после цветения, чтобы сохранить завязь, дерево надо обработать раствором Эпина, который разводится по инструкции, указанной на упаковке.

Когда появятся листочки, для опрыскивания используется раствор против долгоносика и монилиоза. Для этого в 10 литров воды добавляют по 2 г Хоруса и Конфидора.

Когда плоды начнут наливаться, абрикос надо подкормить гуминизированным суперфосфатом, который разводят по инструкции на упаковке.

В осенний период об абрикосе также нужно позаботится: обрезать лишние ветки, укоротить крону на треть и опрыскать раствором против вредителей и болезней. Подойдут Скор и Актеллик.

В качестве осеннего удобрения при перекопке приствольного круга вносят золу в расчете 30 г на 1 кв.м.