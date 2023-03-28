Мексика не будет запрещать китайское приложение TikTok, говорит президент

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал "полную свободу", отвечая на вопрос о платформе во время своей обычной утренней пресс-конференции, после того как на прошлой неделе исполнительный директор TikTok подвергся допросу со стороны американских законодателей.



Некоторые американские законодатели призывают правительство запретить приложение, утверждая, что оно может использоваться для масштабного сбора данных, цензуры контента и нанесения вреда психическому здоровью детей.



Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что Соединенные Штаты не представили никаких доказательств того, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности.



Между тем, Канада в прошлом месяце объявила о запрете приложения на устройствах, выданных правительством, также ссылаясь на риски для конфиденциальности и безопасности.



Другие страны и организации также решили запретить TikTok.