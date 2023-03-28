Дачный эксперт назвал важные подкормки груши для высокого урожая

Если подкармливать грушу четко по схеме, соблюдая все рекомендации и дозировки, то можно получить плоды гораздо раньше привычного срока.

На первом году молодые саженцы не нужно подкармливать, им достаточно того, что было добавлено в грунт при посадке.

На втором году жизни грушу надо начинать баловать. Первая подкормка дается рано весной, надо лишь дождаться схода снега и талых вод.

Как и чем кормить

Вокруг ствола груши надо рассыпать аммиачную селитру, лучше на влажную землю. Берется три столовые ложки. Удобрение надо перекопать с грунтом.

После первой подкормки делается вторая - через 15 дней. Вносится мочевина с точным соблюдением инструкции. Спустя две недели - еще раз.

После этих подкормок груша начнет отращивать пышную красивую крону.

Третий раз надо удобрять дерево гуматом натрия. Это будет примерно в середине лета. Опять же - смотрим инструкцию. Повтор этой подкормки планируем на конец августа.