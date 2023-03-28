5 эффективных приемов, которые сделают клубнику в два раза крупнее

1. В самом начале весны, когда земля только оттает, клубнику надо подкормить раствором перебродившего коровяка с добавлением золы и мочевины. В 10 литрах воды надо растворить 1 спичечный коробок мочевины и 0,5 ст. золы. Как только на кустиках клубники появятся бутоны, растения подкармливают раствором нитрофоски. В 10 л воды добавить 2 ст. л. нитрофоски. Под каждое растение вылить 0,5 л раствора.

2. Чтобы грядки с клубникой не заросли сорняками, их нужно замульчировать. Мульча защитит от сорняков и сохранит землю рыхлой и влажной. Для мульчирования подойдет солома или черный нетканый материал.

3. Для увеличения ягод в размере существуют специальные препараты. Например, для опрыскивания можно использовать «Гибберллин» и «Гибберсиб».

4. Чтобы ягоды были крупными, нужно в процессе роста растений удалять усы, которые забирают часть питания на себя.

5. Ягоды клубники никогда не вырастут крупными в тени, это нужно учитывать при расположении грядок. Лучше всего клубничник растет на солнечных местах. Конечно, в таком случае растениям требуется регулярный полив.