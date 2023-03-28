Лолита вывела на чистую воду мошенников, которые хотели ее обокрасть, представившись адвокатом Жориным

Певица Лолита Милявская едва не стала жертвой мошенников. Некто написал ей от имени звездного адвоката Сергея Жорина, и попросил занять крупную сумму - якобы для разрешения дел юмориста Евгения Петросяна.

Лже-Жорин сообщил, что находится в Италии, куда отправился по делам Петросяна, но телеведущий почему-то перестал ему отвечать в самый неподходящий момент. Юморист должен был перевести 470 тысяч российских рублей, но - «ушел со связи».

И мошенники попросили Милявскую "подставить плечо". Примечательно, что певица почти что поверила, что общается с приятелем. Подозрения возникали лишь из-за нетипичных для адвоката речевых оборотов.

На аватарке иностранного контакта, кроме того, было одно из последних фото звездного адвоката, что повысило процент доверия. Лолита решила перезвонить «Жорину», однако получила в ответ сообщение, что в его «обстановке» разговоры недопустимы.

Тогда звезда связалась с настоящим Жориным по номеру в своей телефонной книге.

Она, конечно, предполагала, что это не я. Мы созвонились, она мне рассказала все, и что скрины есть. Я предположил, что этот мошенник мог и Петросяну написать: „Я по делам Лолиты в Италии, сбросьте денег", — заметил адвокат в интервью 5-tv.ru

По словам юриста, он уже стал переживать за Евгения Вагановича, и предупредил юмориста о возможных виртуальных диверсиях. Жорин пояснил, что в силу своей доброты тот мог повестись на уловки и отправить деньги мошенникам.

Как выяснилось, Лолита была не первой, кого хотели обмануть от лица юриста. Не так давно мошенники уже писали известным адвокатам от имени Жорина. Но радует, подчеркнул Сергей Жорин, что его знакомые не купились на дешевую разводку и не отправляли деньги аферистам.

Он предупредил: в таких случаях прежде всего надо убедиться, что имеешь дело не с фейком. Для этого достаточно просто позвонить собеседнику: как правило, мошенники трубку не берут, в чем также убедилась и Лолита.