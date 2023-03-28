Соблюдайте 6 важных правил выращивания жимолости, и она удивит урожаем

Ранняя весна – самое время принимать меры.

1. Правильная обрезка

Весной обрезку делают еще до того, как набухнут почки. Так как кустарник очень рано просыпается после зимы, важно не опоздать. Чтобы не упустить момент, можно провести обрезку в марте, когда еще не растаял весь снег. Необходимо удалить сухие, поломанные, слишком тонкие ветки. Подлежат удалению побеги, растущие внутрь куста. Такая обрезка называется санитарной. Формировать куст следует только осенью.

2. Регулярный полив

Жимолость не будет хорошо плодоносить, если ей не хватает влаги. Особенно нельзя допускать пересыхания грунта в период цветения и роста ягод. Если нет дождей, то раз в 2-е недели необходимо выливать под каждый куст 3-4 ведра воды.

3. Мульчирование

Чтобы солнце не иссушало приствольный круг, замульчируйте его сразу после таяния снега. Корни растения плохо реагируют на перегревание, и мульча защитит их от этого.

4. Подкормки

До цветения кусты жимолости нужно подкормить аммиачной селитрой из расчета 30 г на 1 метр кв. Или воспользоваться органическими удобрениями, например, перегноем или перепревшим навозом. В почву вносят около 5 кг под один куст. А во время цветения жимолости самое время подкормить ее золой (1 л на 1 куст).

5. Сладкое опрыскивание

Привлечь насекомых-опылителей поможет сладкое опрыскивание. Для этого в 10 л воды разводят 2 ст.л. сахара, можно использовать мед).

6. Растения партнеры

Для богатого урожая жимолости нужны партнеры для перекрестного опыления. Кусты должны быть обязательно других сортов. Лучше всего плодоносят посаженные недалеко друг от друга три куста разного сорта.