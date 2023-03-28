Настя Каменских отменила свои концерты из-за проблем с голосом

Певица Настя Каменских отменила свои концерты. Как уточняет Рамблер, иполнительница рассказала об этом в соцсетях сама.

Для меня важно, чтобы зрители, купившие билеты на мои выступления, могли посетить полноценные, яркие, эмоциональные концерты. Потому вынуждена перенести пять первых концертов, которые были запланированы с 28 марта по 2 апреля, — уточнила Каменских.

По словам звезды, врачи выявили на ее голосовых связках новообразование, из-за чего она потеряла голос. Каменских подчеркнула, что при правильном уходе и лечении связки должны прийти в норму через несколько недель. Певица отметила, что билеты на ее выступления остаются действительными.

Очень вас жду на концертах, чтобы подовать качественным живым звуком! — резюмировала Настя.

Ранее Каменских прокомментировала сплетни о беременности, с которой ее стали поздравлять еще в январе. Поклонники решили, что под объемным свитером певицы на одном из снимков скрывается округлившийся животик, но она это опровергла.