Натуральные подкормки для рассады можно сделать из простых продуктов

Наши предки подкармливали растения тем, что было под рукой. И это позволяло получать им вполне приличные урожаи.

Одна из таких подкормок - остающийся после приготовления картошки отвар, богатый фосфором и калием. Его остужают и подливают под рассаду или под высаженные в открытый грунт взрослые растения.

Настой из сорняков очень богат азотом, им можно все лето подкармливать капусту, огурцы, томаты и другие овощи. Для этого любая емкость на 2/3 заполняется любыми сорными травами и заливается водой.

Раствор настаивается 1-2 недели, затем разбавляется водой в соотношении 1:5 и подливается под корень растений.

Отличное удобрение для рассады и растений - луковая шелуха. Ею нужно заполнить 3-литровую банку на 1/3 и добавить туда холодную воду либо кипяток.

"Холодный" настой будет готов через сутки, а "горячий" - через пять часов, после чего можно полить им растения под корень либо опрыскать листья.

Живые дрожжи значительно повышают устойчивость растений к погодным факторам, ускоряют их развитие и укрепляют иммунитет. Для приготовления подкормки 200 г свежих дрожжей растворяются в 1 литре теплой воды, затем этот раствор переливается в ведро и его объем доводится чистой водой до 10 литров.

Такая подкормка хороша для перцев, баклажанов, томатов и огурцов - под каждое растение нужно выливать 1 литр. А для подкормки моркови, лука, свеклы используется 3 литра дрожжевой подкормки на 1 квадратный метр посадок.