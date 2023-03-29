Перцы и томаты обожают подкормки из скисшего варенья и банановой кожуры

Кожуру от бананов не нужно выбрасывать. Если ее высушить, то можно приготовить отличную подкормку для рассады.

Высушенные банановые шкурки перемалываются блендером в порошок, один стакан которого высыпается в 7 литров теплой воды. Раствор тщательно перемешивается и настаивается в течение одних суток.

Этим удобрением поливаются томаты и перцы спустя месяц после их высадки в теплицу. На каждый кустик расходуется по 400 мл настоя.

Из скисшего и забродившего варенья тоже получается великолепное удобрение. Один литр такого варенья нужно смешать с сорными травами (чистотелом, крапивой, одуванчиком и другими), хорошенько перемешать и плотно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы в него не попадал воздух.

Удобрение нужно настаивать неделю, после чего его следует развести водой в соотношении 1:10 и подкормить им растения. Таким же образом можно использовать испорченный кефир либо скисшее молоко.