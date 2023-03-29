Тыквенный мед помогает при ожирении, проблемах печени, почек и мочевого пузыря

Для того, чтобы приготовить этот чудодейственный и очень вкусный напиток, нужно срезать с тыквы верхушку и вынуть из нее всю мякоть вместе с семенами. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не прорезать насквозь стенки плода.

Затем полученная "емкость" до краев засыпается сахаром. После чего ее нужно поставить в подходящий по размеру таз и накрыть срезанной крышечкой.

Тыква должна стоять в тазу до тех пор, пока ее корочка не станет мягкой. Как только это произойдет, содержимое плода нужно слить в банку - этот сок и называется тыквенным медом.

Хранить ценный напиток обязательно нужно в холодильнике. Пить его можно в качестве самостоятельного напитка либо запивать им еду.