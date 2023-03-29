США согласны с идеей создания международного трибунала по Украине с ее законами

Об этом заявил заместитель официального члена Госдепартамента Ведант Патель. Высказывание политика приводится РИА Новости:

США поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме интернационализированного суда, который бы основывался на юридической системе Украины с международными элементами.

Патель отметил, что после создания трибуналу понадобится хорошая международная поддержка, особенно от европейских стран.

По поводу того, где будет вести работу организация, заместитель представителя Госдепа США пояснил, что локализоваться она должна где-нибудь в Европе.