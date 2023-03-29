Ввод быстрых платежей по номеру телефона в Беларуси перенесен на следующий год

Национальный банк Беларуси принял решение перенести обязательное введение системы быстрых платежей в банках по номеру телефона с 1 апреля 2023 года на начало следующего года.

С 1 января 2024 года банки страны должны перейти на систему проведения мгновенных оплат со стороны физических лиц при использовании личного идентификатора пользователя, а именно - номера телефона.

Такая информация размещена на официальном сайте Национального банка РБ.

В сообщении добавляется, что банки, которые смогли подготовить техническое обеспечение к первоначальному сроку, могут по собственному решению предложить клиентам услугу быстрых оплат по номеру телефона с 4 апреля 2023 года.

На начало 2023 года система мгновенных платежей была внедрена в 21 банке РБ, в одной небанковской кредитно-финансовой компании, а также в Национальном банке Беларуси.