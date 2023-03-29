Гиперзвуковая ракета ARRW провалила недавнее тестирование в США

Как сообщил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, пока добиться успехов при испытаниях гиперзвуковой ракеты ARRW не удалось.

Такое заявление было сделано на выступлении в Конгрессе. Информация предоставлена РИА Новости.

Министр рассказал представителям Конгресса о проведенном тестировании и его результатах. Испытания проводились в первых декадах марта.

Пока Соединенные Штаты не могут соревноваться с Россией и Китаем в создании гиперзвуковых ракет.

Российская Федерация не только смогла сделать такое оружие, но уже начала процесс модернизации, работы по созданию ракет нового поколения уже ведутся.

Военные США пока еще не добились стабильности полетов ракет на сверхзвуковых скоростях.