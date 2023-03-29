Лучшие сорта лука под зиму и правила посадки посоветовали бывалые огородники

Во первых, что очень важно, лук не поражается луковой мухой, луковицы созревают на месяц раньше, чем при весенней посадке.

Не нужно заботиться, как сохранить головки лука до весны без потерь дрогоценного урожая.

Перед посадкой лука, грядку нужно хорошо подготовить, перекопать и внести нужное удобрение, перегной. А вот свежий навоз вносить не стоит.

Перед посадкой за 10-14 дней луковки обрабатываем в растворе марганцовки, ни в коем случае при осенней посадке нельзя обрезать верхушки у луковок. Если обрезать, то лук начнёт гнить и урожая не получить в следующем сезоне.

Дно приготовленных канавок присыпаем доломитовой мукой, древесной золой, что раскисляет почву и добавит минеральных элементов в грунт. После размещения головок лука в бороздках их необходимо засыпать слоем почвы около 5 см и уплотнить грунт.

При наступлении устойчивых холодов грядку замульчировать лапником, опавшими листьями или соломой.

Лучше всего высаживать сорта лука, которые хорошо выдерживают морозы. Хорошо себя показали при осенней посадке сорт Радар, Шекспир, Штутгартер ризен, Стригуновский.