Знающий садовод дал пять советов, чтобы получить помидоры уже в мае

Опытный садовод дал полезные советы для выращивания раннего урожая томатов.

Совет первый

Выбирайте правильный сорт среди тех, что созревают за 90-100 дней. Это могут быть Дачник, Альфа, Бони ММ и не только они.

Совет второй

Правильно готовьте семенной материал. Сначала его надо продезинфицировать, погрузив в марганцевый раствор на 15 минут. Потом семена на некоторое время опускаем в водный раствор сока алоэ 1:1.

Совет третий

Нужен подходящий грунт. Самодельный готовится так: биогумус, перепревший компост, песок, дерн. К ведру такой смеси прибавляем древесную золу - один стакан. Весь этот состав пропитываем марганцовкой.

Совет четвертый

Растим рассаду. Первые дни после посева семян поддерживаем температуру 22-25 градусов. С появлением всходов переносим в холод на полторы недели. Потом возвращаем саженцы в комнатные условия, организуем досветку и комплексную подкормку.

Совет пятый

Переносим в тепличку после ухода заморозков. Поливать надо только теплой отстоявшейся водой. Когда прошла неделя после пересадки, проливаем рассаду Фитоспорином-М. Также в начальном периоде роста подкармливать нужно азотом, калием, фосфором.