Опытный агроном рассказал правила полива малины и дал советы по уходу

Чтобы малина росла крупной и сладкой, надо обратить внимания на следующие требования к уходу.

Важность полива

Малина - растение, которое любит влагу. Если об этом не забывать, можно заметно улучшить урожайность куста. Ягоды созреют большие и с достойным вкусом. Нехватка воды чревата остановкой развития побегов и полной гибелью куста. Почва должна быть увлажнена на глубину до 50 см. Тогда каждый отросточек корней насытиться водой.

Основные нюансы

Первый раз полив делается, когда растает снег. Наладить активный поливочный режим надо в мае, перед фазой цветения. Увлажнять малину следует дважды в неделю, каждый метр квадратный требует до 4 ведер. То же самое делаем в июне - ведь идет процесс созревания ягод.

Пришла жара - поливайте в два раза чаще и больше. Осенью делается так называемый влагозарядный полив, чтобы напитать куст влагой до самой весны. В это время на каждый квадратный метр должно уйти до 8 литров воды. Почва должна увлажниться на полтора метра вглубь.

Варианты полива

Можно поливать из шланга способом дождевания, кроме фаз цветения и созревания урожая.

Другой вид полива - через бороздки. Их выкапывают специально между рядами через 30-50 см один от другого. В глубину такой ров уходит на 15 см. По завершении полива бороздка прикапывается и рыхлится.

Особенности подкормки

Весной первая порция - это жидкий азот для роста зеленой массы. После прохождения этого этапа азот отменяем и вносим нитроаммофоску, как раз в период обрезки. Когда идет активное плодоношение, кормим кусты торфом, навозом, пометом. Применяем при этом водный раствор этих компонентов.

Как сделать обрезку, собрав урожай

Сбор ягод завершен, теперь нужна обрезка. Убираем все побеги, которые плодоносили в этом сезоне. Срезать надо под основание и уничтожать. Тогда куст не будет тратить силы на старые и уже бесполезные побеги, направляя энергию на отращивание новых молодых веточек. По весне свежие побеги обрезаем до первой почки и сразу поливаем малину. Это запустит процесс роста куста.