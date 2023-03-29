Сухарик для томата: какие подкормки помогут повысить урожай и улучшить вкус помидоров

Огородники со стажем знают некоторые хитрости, которые способны подобрать подход к томатам и в итоге получить хороший урожай помидоров. Что это за секреты?

Они совсем не сложные. За пару-тройку дней перед высадкой в грунт у рассады необходимо срезать 2-3 нижних листочка.

Чтобы растение было сильным, а затем хорошо плодоносило, при высадке сеянцев в лунки нужно положить добавку в виде молотых ржаных сухарей. Плюс - немного древесной золы.

Первые 10-12 дней после пересадки в грунт томаты поливать не нужно - это позволит корневой системе развиваться вглубь, и растения будут лучше переносить засушливые периоды. Пасынки удалять, когда они достигнут 5 см.

Для лучшей завязи плодов в период цветения нужно опрыскать борной кислотой (5 г на 10 л воды). В жару - ставить рядом с кустами емкость с водой. А для ускорения созревания плодов растение томатов полезно опрыскать слабым раствором йода (30–40 капель на 10 л воды).