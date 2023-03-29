Дачница с опытом рассказала о возможных причинах увядания рассады томатов

Объясняем, почему рассада теряет здоровый вид, опираясь на мнение эксперта. На самом деле все очень просто и понятно.

Пикировка

Ослабление рассады может случиться после пикировки. Значит процедура прошла с нарушением правил и сильно травмировала растения. Они переживают стресс, недополучая питательные элементы. Помочь можно так: переносим рассаду в тепло, но уберегаем от прямого солнца.

Перелив

Не пожалели воды при поливе? Значит, образовался застой жидкости, началось гниение корней. Делаем отверстия в дне тары, чтобы ушла лишняя вода. Прекращаем заливать бедную рассаду, частоту и объем поливов надо уменьшить.

Загущенность

Слишком тесные посадки заставляют томаты голодать. Им не хватает питания, воды, они, конечно, вянут. Тут поможет прореживание. Удалить надо слабые и болезненные особи.

Плохая земля

Если грунт плотный и тяжелый, может быть о закислен - в таких случаях нужна срочная пересадка в другую землю. Она должна быть рыхлой и воздушной. Можно снять слой закисленной земли и заменить его новым. К закислению часто приводит полив жесткой водой. Ее обязательно надо отстаивать перед внесением в почву.