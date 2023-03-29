Чудо-подкормка из картофельных очистков добавит сладости ягодным кустарникам и повысит урожай

Чем подкормить ягодные кустарники, плодовые деревья, декоративные кустарники, чтобы они хорошо плодоносили? Эксперты советуют до момента цветения попотчевать их высушенными картофельными очистками.

Особенно радоваться будет такому угощению черная смородина. Для того, чтобы подкормка сработала максимально эффективно, нужно вокруг куста по окружности кроны выкопать канавку глубиной в 15 см. Выложить дно канавы сухими, но предварительно увлажненными, картофельными очистками, засыпать землей.

Кожура картофеля по мере разложения будет отдавать кусту свои полезные вещества. Благодаря этому удобрению всегда можно рассчитывать на отличный урожай крупных ягод.

Что касается рассады, то ее нужно высаживать в лунки, куда добавить кашицу из картофельных очисток, которые смешаны с перегноем. Для огурцов, кабачков, капусты, лука, тыквы и даже роз нужно приготовить питание на основе очистков по другому рецепту.

Для этого в ведро кипятка нужно положить 1 л сухих картофельных очистков, настоять до остывания. Подливать под куст из расчета по 3 л под куст.

Единственные, кто не переносит такое удобрение, - растения семейства пасленовых и чеснок.