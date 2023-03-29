Кефир, яблочный уксус, скорлупа и луковая шелуха спасут огород от болезней и вредителей

Например, обыкновенный кефир является эффективным средством для защиты черной смородины от распространенного заболевания — мучнистой росы. Для этого нужно обработать связанные кусты водным раствором кефира (1 литр кисломолочного напитка на 10 л воды).

Яблочный уксус спасет кусты от муравьев и тли, которую они разводят. Раствор одной столовой ложки уксуса в литре воды вызывает быструю гибель этих насекомых. Этим же средством можно опрыскивать кусты от грибковых растений. Обработку необходимо проводить в пасмурную, но не дождливую погоду.

Защитить садовую землянику от клеща можно с помощью луковой шелухи, для этого достаточно просто разбросать ее по участку. Отвар луковой шелухи — эффективное средство против морковной мухи: нужно опрыскать жидкостью посевы. Если уже готовые корнеплоды обработать раствором луковой шелухи, они будут храниться дольше. Для приготовления препарата нужно взять 50 - 100 г луковой шелухи, поместить ее в воду и настаивать в течение 3-5 дней. Перед хранением корнеплоды моркови опускают в раствор на 10 минут и, не просушивая, складывают в предназначенном месте

Пригодится на огороде и яичная скорлупа. В течение зимнего сезона ее собирают, промывают, очищают от пленки, высушивают и перемалывают до порошкообразного состояния (можно использовать ступку или кофемолку). Порошок смешивают с ароматным растительным маслом, и вносят в почву перед высадкой рассады: это эффективное средство для защиты овощных культур от медведки.

Мелко покрошенная яичная скорлупа, рассыпанная по участку с клубникой, позволяет избавиться от слизней и улиток, которые любят питаться сладкими ягодами.