С редисом весь сезон: какие золотые правила выращивания овоща позволяют добиться такого результата

Очень важно выбрать правильные сорта для посадки. Дачники со стажем рекомендуют Селесту, Рондар - они дают сочные круглые корнеплоды, и не уходят «в цвет» даже если их посеять в середине лета.

Первый посев семян редиса можно осуществить уже в конце марта - на солнечном месте, где ранее не росли крестоцветные. А затем - подсеивать каждые две-три недели по несколько рядков. Это обеспечит свежий урожай редиса на весь сезон.

Семена нужно сеять густо, в подготовленные заранее бороздки глубиной примерно в 3 см, на расстоянии друг от друга 15 см. При необходимости почву проливать водой. Всходы прореживать, оставляя на расстоянии около 5 см.

В засуху поливать каждый день, в обычные дни — раз в 2 дня. Чаще не нужно - иначе корнеплоды будут вытягиваться, горчить, растрескиваться, станут жесткими и волокнистыми. При избытке влаги - безвкусными и водянистыми.

Ранние сорта следует подкормить минеральным удобрением один раз, а позднеспелые — не больше двух раз. Чтобы защитить растение от крестоцветной блошки, нужно несколько раз провести обильное опыливание ботвы редиса древесной золой. Перед процедурой смочить ботву водой.