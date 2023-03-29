Избавить сад от вредителей: чем для этого его нужно обработать весной

Для начала нужно угостить сад коктейлем, которые можно использовать в течение всего сезона. Для приготовления 2 крупинки препарата Здоровый сад и Экоберин растворить в 300 мл воды. Затем долить воды до 1 л, добавить в раствор по 4 капли Циркона и Унифлора Бутон, 8 капель Фитоверма, все размешать.

В первый раз деревья и кустарники нужно опрыскать тогда, когда листья на растениях только начнут разворачиваться. Это избавит от вредителей, которые откладывают яйца на раскрывающихся листьях.

Повторить обработку коктейлем (либо одним Фитовермом) в момент выдвижения бутонов. Если были заморозки, добавить в раствор препарат Завязь либо Бутон.

Третий раз угостить деревья и кустарники в период цветения вишни либо сирени. Такая обработка полезна и для овощных посадок.

Еще одна необходимая обработка нужна, когда начнут расти завязи. Это убережет сад еще и от возможных грибковых инфекций. И повторить снова, когда завязи будут размером с грецкий орех.