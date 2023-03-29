Константин Меладзе и Брежнева продают все свои песни на русском языке

На специализированном сайте для музыкантов появилась любопытная информация о том, что права на треки на русском языке, написанные Константином Меладзе для Веры Брежневой и группы "ВИА Гра", продаются.

"Любовь спасет мир" и другие не менее известные песни, которые исполняла Брежнева, могут войти в репертуар певицы, которая не брезгует русским языком.

По всей видимости, для исполнительницы, вот уже год проживающей в Италии композиции на русском языке теперь не представляют никакого интереса.

Интересно, что в список вошел и один трек на "мове", который не получил популярности в массах.