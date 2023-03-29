Pepsi в первый раз за 15 лет представила новый логотип

В течение 15 лет компания "Pepsi" не меняла логотип на бутылках своей сладкой газировки, решив сейчас исправить свою оплошность.

Сообщается, что с осени лимонад в новом оформлении смогут купить жители Штатов и Канады. На мировых рынках новый товарный знак появится лишь в 2024 году.

Новый логотип схож с тем, что использовался компанией во 2 половине 20 века, но имел менее яркие оттенки синего и красного.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Wildberries" Татьяна Бакальчук также не исключает обновления товарного своей компании.