Специалисты изучили зубы морских ежей и выяснили, что они способны самозатачиваться

У этих морских существ всего только 5 зубов. Каждый зуб расположен на отдельной челюсти. Для морских ежей зубы необходимы для добычи пищи и для передвиженияи для выкапывания нор.

Специалисты помали для изучения нескольки морских ежей. Они исследовали их зубы под сканирующим электронным микроскопом. Ученые выяснили, что сердечники зубов образованы волокнами кальцита, ориентированными вдоль.

В ходе опытов специалисты выяснили. что зубы морсикх еже обладают способностью заостряться сами. Так, это происходит, например, в процессе того, ежи грызут кораллы и дробят камни.

Ученые считают, что данную особенность морских существ можно использовать для создания инновационных самозатачивающихся инструментов.