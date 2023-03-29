Отдых в Сочи летом 2023 года обойдется дороже, чем в ОАЭ

Подорожание отдыха в Сочи летом 2023 года связано с тем, что в Крым россияне и представители других государств, которые дружат с РФ, ехать не рискуют.

Стоимость отпуска в городе темных ночей взлетела по сравнению с прошлым годом на 30 - 40 %.

Особенно отдых подорожал для тех, кто останавливается в отелях "5 и 4 звезды".

По данному вопросу просветил вице-президент Альянса турагентств РФ Алексан Мкртчян.

Он сравнил, что 10 дней с питанием в гостинице Сочи на двоих обойдется в 220 000 российских рублей, аналогичный вариант в ОАЭ будет стоить 180 000.