Дачный эксперт рассказал, что такое огурдыня и как ее растить

Итак, разбираемся, что такое огурдыня. Гибрид получился при скрещивании огурца и раннеспелой дыни, относят его к семейству тыквенных.

На ранней стадии созревания огурдыня по виду и по вкусу напоминает огурец. Когда полностью созреет - это уже типичная дыня, ну или почти.

Овощефрукт объединил в себе лучшие свойства обеих культур.

Каковы плюсы

Огурдыня полезна в свежем виде, вкусна, дает высокие урожаи и долго плодоносит.

Ее можно использовать для приготовления сладких и соленых продуктов.

За огурдыней легко ухаживать, она проста в выращивании.

Устойчива ко многим болезням, не боится вредителей.

Недостатков почти нет, разве что она не может долго храниться и плохо переносит транспортировку. И еще, огурдыня может болеть бактериальными хворями.

Описание

В высоту растет до 2 м. Созревает за 2 месяца после посадки. Полностью созревший гибрид очень ароматный, вкус включает фруктовые, огуречные, медовые нотки.

Есть сорта, которые с виду как дыни, а на вкус - как огурцы. Внутри почти нет семян. Мякоть сочная, сладкая, нежно-сливочного цвета. Одно растение дает 10-20 плодов.

Самый популярный сорт - Мандурия.

Как выращивать

Готовим рассаду. Для этого закладываем в увлажненный грунт семечки на 2 см вглубь, присыпаем землей и устанавливаем укрытие. В тепле ждем выхода ростков.

Потом переносим в прохладное место с температурой около 20 градусов тепла. Исключаем сквозняки. Полив делается по необходимости. Рассаду выносим в грунт через месяц.

Место должно быть солнечным, плодородным, без ветров, нельзя сажать рядом с бахчевыми культурами.

Перед высадкой почву надо подготовить с осени: внести перегной, суперфосфат, аммиачную селитру, сульфат калия. Весной рыхлим, убираем сорную траву, увлажняем.

Рассаду высаживать в грунт надо при стабильных +20 градусах, примерно в конце мая/начале июня. Потом культуре для роста нужен постоянный полив, подкормки, прополка.

Поливаем часто и необильно. Почва должна сохранять увлажненное состояние всегда. Когда началось созревание, полив надо сократить, иначе вкус будет водянистый.

С началом активного роста и формирования завязей подкармливать надо через каждые две недели. Используем водный раствор навоза и селитры. Подкормка вносится при поливе.

Для сохранения влаги и рыхлости надо мульчировать область вокруг куста. Мульчу делаем из сена или компоста.