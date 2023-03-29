Картофельное изобилие: как и когда для этого готовить клубни к посадке

Подготовленные клубни дадут всходы через 15-20 дней после посадки, и они будут крепкими и мощными. Но нужно соблюсти основные этапы яровизации.

После того, как клубни достанут из хранилища, их нужно промыть и дать просохнуть. Отобрать здоровые, ровные картофелины весом около 20 грамм. Если появились белые ростки, их нужно обломать.

На втором этапе нужно прогреть и прорастить посадочный материал. Для этого разложить их на полу в светлом помещении (либо подоконнике, на столах у окон) в один слой и так оставить на месяц. Оптимально, если температура в среднем будет 12-15 градусов при влажности 85-95 градусов.

Для того, чтобы поддерживать нужную влажность, можно рядом с клубнями разложить мокрую мешковину либо дважды в день опрыскивать их. Примерно раз в неделю переворачивать. Если возможности долго проращивать нет, можно начать прогревание за 15-20 дней до посадки - при комнатной температуры.

Непосредственно перед посадкой нужно опрыскать картофель протравителями против вредителей и питательными растворам. Можно купить готовый, но можно и приготовить самим.

Для этого в 10 литрах воды растворить по 400 граммов суперфосфата и аммиачной селитры. Клубни в раствор опустить на час, потом просушить. Их также желательно опудрить золой (полкило порошка на 25 килограммов картофеля).

После этого можно высаживать. Обработанные таким образом клубни всходят почти на неделю раньше, цветение ускоряется, а урожай повышается.