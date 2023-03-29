Вовк нелестно высказалась о поведении Киркорова на сцене и в жизни

Ангелина Вовк в интервью изданию "Теленеделя звезд" заявила, что ее удивляет стремление Филиппа Киркорова постоянно эпатировать публику.

Ведущая заявила, что артист находится не в Штатах, где у артистов принято себя вести вызывающе, появляясь на людях полуобнаженными.

Вовк не стала отрицать, что как к исполнителю у нее претензий к Киркорову нет.

Также звезда экрана затронула тему того, что отъезд из РФ Аллы Пугачевой, с которой она ранее находилась в дружеских отношениях, стал для нее ударом, Принять такой поступок бывшей приятельницы знаменитость не смогла.