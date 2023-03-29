Садовод-эксперт рассказал об особенностях плиссированных томатов и уходе за ними

Чем привлекают огородников томаты с плодами, похожими на китайские фонарики

У помидоров плотные стенки, суховатая внутренняя часть, минимум семечек. На вкус приятные, сладковатые с сахаристой, зернистой мякотью.

Отличаются высокой урожайностью, устойчивы ко многим заболеваниям.

Их удобно нарезать дольками - мякоть не сочится и не выпадает из кожицы, долька сохраняет целостный аккуратный вид.

Разрезая помидор поперек, вы получите кружевные сечения, которые будут хитом любого праздничного стола.

Разнообразие сортов позволяет получить ажурную помидорную нарезку всяких цветов - красного, розового, желтого, оранжевого, а также смесь двух оттенков.

Выращивание и сорта

Только через рассаду. Обычно это позднеспелые или среднепоздние сорта. Для созревания им нужно 150 дней и более.

Агротехника такая же как и при разведении любых томатов.

После высаживания на постоянное место гофрированные помидоры нуждаются в подвязке, потому что растут высокими и кустятся. Лучше выращивать томаты в тепличных условиях.

Чтобы получить внушительные плоды, почти все соцветия выщипывают, оставляя только некоторые. Тогда все силы растения идут на формирования крупных плодов.

Вес плодов - около 350 г. Бывают томаты по килограмму!. Один такой рекордсмен как-то был выставлен на ВДНХ всем на удивление, весил он 2500 г и тоже был "в складочку".

В целом плиссированные томаты неприхотливы и успеют полностью созреть за сезон в умеренном климате.

Интересные сорта ребристых помидоров: Радиатор Чарли, Тлаколула де Матаморос, Марвел Страйпт Томато, Райзе Томат. Отдельно можно упомянуть украинский сорт Пузатая хата, который славится пустотами внутри, чем удобен для фарширования и запекания.